Штраф за чемпионство. За что петербургский суд наказал «Зенит»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петроградский районный суд наказал сам «Зенит» и сотрудника футбольного клуба в сумме на 360 тысяч рублей по итогам проведения чемпионского парада в мае. Отдел спорта «Фонтанки» — о том в чем же провинились десятикратные чемпионы.

Футбольный клуб «Зенит» 13 мая пытался устроить Петербургу праздник, отметив на улицах вместе с командой и горожанами историческое десятое чемпионство. Автобус с игроками проехал почти по всем знаковым местам, сделав остановки у Медного всадника, Гостиного двора, Малой Конюшенной улицы и Ростральных колонн. Зажигательным финалом стала встреча с фанатами у Петропавловской крепости, которые из-за бойкота Fan ID пропустили все домашние матчи команды в чемпионате РПЛ в 2023 году. Как казалось корреспондентам «Фонтанки», даже совсем далекие от футбола люди в тот вечер, оказавшись на пути движения чемпионского автобуса, с интересом наблюдали за торжеством, а случайные автомобилисты радостно сигналили и махали футболистам. В общем, получилось вроде бы душевно, но в полиции считали иначе.



В конце июня в Дзержинский, Октябрьский и Петроградский районные суды Петербурга поступили административные дела в отношении АО «ФК «Зенит»». Руководству клуба вменяли организацию несанкционированного массового мероприятия с численностью 1000 человек (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Согласно полицейскому протоколу, празднование десятого чемпионства «привело к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В частности, как утверждалось, в нескольких местах была вытоптана трава, а у Петропавловской крепости из-за «фаеров» выгорел газон. На нескольких фанатов составили административные протоколы за нарушение порядка в общественных местах (двое суток ареста). Еще троим дали по 15 суток за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.



Одной из основных претензий со стороны полиции стало якобы отсутствие согласования празднования с городскими властями. При этом, по информации «Фонтанки», еще 9 мая футбольный клуб направил письмо на имя губернатора Александра Беглова с просьбой согласовать проведение мероприятий по случаю победы. 11 мая из спорткомитета и комитета по вопросам законности поступили письма с рекомендацией получить согласование с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Письмо от клуба в ГУ МВД направили по электронной почте 12 мая. Документ содержал просьбу о помощи в организации порядка на чемпионском параде. Отметим, что по факту это и было обеспечено: на каждой из праздничных точек присутствовали сотрудники полиции и Росгвардии, а командный автобус сопровождала машина ГИБДД. Однако потом в МВД заявили, что официально письмо поступило к ним только 15 мая, через два дня после шоу, так как было подано в пятницу после окончания рабочего времени.



В связи с этим в протоколе отмечается, что футбольный клуб, оставив без внимания рекомендации профильного комитета, не принял «всех возможных и зависящих от АО мер» и организовал мероприятие в нарушение законодательства.

Несколько раз суды возвращали полиции протоколы для устранения недостатков. Как указал, например, Дзержинский суд, в изначальном протоколе отсутствовали какие-либо доказательства причинения вреда зеленым насаждениям. Кроме того, были замечания о путанице с защитниками, законными представителями и т.д.



В материалах же Петроградского суда, где также утверждалось о причинении вреда зеленым насаждениям, имеется письмо за подписью директора Петропавловской крепости, который сообщает, что в результате проведения мероприятия в честь победы ФК «Зенит» никакого материального ущерба причинено не было.

Тем не менее, все дела в итоге пустили в производство после устранения недочетов. 4 августа в Петроградском райсуде состоялось первое полноценное слушание по делу. Представители петербургской полиции на заседании не присутствовали (впрочем, они проигнорировали вообще все слушания). От «Зенита» был юрист и начальник отдела обеспечения безопасности клуба Александр Румянцев. Также в качестве свидетеля пришел представитель спорткомитета Евгений Гагонин. Процесс вел Артем Бродский. Арбитр был в отличном настроении, много шутил, спрашивал у журналистов под угрозой удаления из зала — за кого они болеют.



Представитель спорткомитета объяснил, что 9 мая в адрес губернатора поступило обращение от клуба с просьбой оказать помощь в проведении чемпионского парада. Оттуда просьбу спустили в комитет по спорту: уже были известны общий сценарий, тайминг и маршрут.



Судья уточнил, какова была резолюция Беглова, на что представитель Смольного ответил: «На усмотрение». Он также добавил, что само ведомство решений по таким вопросам не принимает, а лишь уведомляет. Сотрудник спорткомитета сослался на приказ губернатора № 28-п, согласно которому, если возражений нет, то мероприятие считается согласованным.



Начальник отдела обеспечения безопасности «Зенита» Александр Румянцев обратил внимание судьи на тот факт, что по протоколам из 14 опрошенных свидетелей 13-ть были сотрудниками силовых структур и один — представитель спорткомитета. Та же история и с материалами КУСП (Книги учета сообщений о происшествиях). Все без исключения обращения в дежурные части районных подразделений поступили от сотрудников полиции прямо во время мероприятия.

В конечном итоге судья отложил рассмотрение дела на 12 сентября с целью изучения правовой позиции правоохранительных органов и детального изучения материалов дела. Однако буквально через несколько дней, как говорят вопреки обычной судебной практике, заседание было вновь перенесено — уже с 12 сентября на 10 августа. Вероятнее всего это произошло для того, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, так как 13 августа наступают сроки давности и дело с большой долей вероятности могло быть вовсе прекращено.



На заседании 10 августа судья дал возможность ответчику еще раз высказаться. Тот в свою очередь повторил, что двухэтажный автобус с командой «Зенита» сопровождали машины ГИБДД по заранее согласованному маршруту, и эти сотрудники и должны были пресекать административные правонарушения, связанные с выходом людей на проезжую часть. Также он отметил, что полиция не могла не знать о проводимом мероприятии, так как на всех клубных ресурсах был опубликован анонс, и еще 12 мая профильными комитетами администрации города были направлены официальные уведомления о проведении мероприятия ГУ МВД, ГУ Росгвардии, ФСО, ФСБ для согласования.

«Учитывая, что в адрес футбольного клуба «Зенит» ни от одного из проинформированных органов исполнительной власти не пришел ответ о запрете проведения мероприятия, полагаем, что оно было согласовано на всех уровнях власти», — отметил представитель клуба.



Также он высказался об одной из главных претензий: помехах движению пешеходов и транспортных средств.

«Я, как непосредственный участник событий, могу четко засвидетельствовать, что помехи движению транспортных средств, а конкретно чемпионскому автобусу, создали специализированные автомашины пожарной части и МВД. Я лично участвовал в направлении транспортных потоков, таким образом, чтобы эта пробка рассосалась, чтобы дать возможность выехать нашему автобусу. Более того, этот участок местности в принципе был не предназначен для передвижения автотранспорта, и мы заранее согласовывали проезд туда именно нашего автобуса с администрацией Петропавловской крепости», — отметил сотрудник «Зенита».

Он также раскрыл детали того, как проходил процесс уведомления ГУ МВД о проведении мероприятия. По его словам, накануне парада, то есть 12 мая, клуб направил соответствующее обращение непосредственно первому заместителю начальника ГУВД генерал-майору полиции Олегу Баранову. Сотрудники полиции в своем протоколе ссылаются на то, что это обращение было направлено в 18 часов 06 минут, то есть после окончания рабочего дня, поэтому и зарегистрировано в системе электронного документооборота ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оно было только 15 мая.



«Мы, как спортивная организация, ни в коем случае не рассматриваем, каким образом происходит система регистрации входящей документации в ГУ МВД России. Мы лишь утверждаем то, что нами данное уведомление с просьбой оказать содействие в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности было направлено своевременно, то есть накануне», — отметил представитель футбольного клуба.

Вместе с тем, с учетом всех предыдущих рассылок и переписок руководство ГУ МВД было в курсе проведения чемпионского парада, отметили в «Зените».

«А учитывая тот факт, что представители руководства ГУ МВД России присутствовали и входили в координационный штаб по обеспечению безопасности матча «Зенит» — «Краснодар», который состоялся прямо перед этим мероприятием, 13 мая 2023 года, в рабочем порядке они имели возможность обсудить с нами все планируемые меры по обеспечению безопасности в различных мероприятиях, но, к сожалению, не нашли возможности этого сделать», — подчеркнул сотрудник «Зенита».



Однако, судя по итогу, ни один из доводов футбольного клуба услышан не был. Петроградский районный суд за нарушение ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей, а начальника отдела обеспечения безопасности ФК Александра Румянцева — на 60 тысяч за то, что в «нарушение должностной инструкции не предпринял необходимых мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности» во время празднования чемпионства.



11 августа в похожем ключе состоялось заседание в Октябрьском районном суде с той лишь разницей, что в данном случае судья прекратил производство из-за ранее вынесенного решения Петроградского районного суда. По той же причине прекратил производство и Дзержинский районный суд.

«Проиграна битва, но не война. Мы обязательно будем обжаловать это решение», — подчеркнул представитель «Зенита» в разговоре с «Фонтанкой».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

