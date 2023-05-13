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    «Зенит» озолотил Петербург. Посмотрите, как гуляют фанаты и футболисты, празднуя десятое чемпионство

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    В Петербурге завершился праздничный парад футбольного клуба «Зенит», посвященный 10-му чемпионскому титулу.

    Автобус с командой стартовал от «Газпром Арены» вскоре после окончания матча с «Краснодаром» (2:2).

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    Первая остановка была у Медного всадника. Далее команда проследовала к Гостиному двору, Малой Конюшенной улице и Ростральным колоннам.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    На протяжении всего маршрута автобус встречали сотни болельщиков «Зенита», которые вместе с игроками скандировали кричалки и пели песни.

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    Самым удачливым удалось получить автографы футболистов.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Последним пунктом назначения стала Петропавловская крепость, где состоялась встреча с фанатами, которые из-за бойкота Fan ID пропустили все домашние матчи команды в чемпионате РПЛ в 2023 году.

    «Зенит» завоевал десятый чемпионский титул в своей истории.

    © Фонтанка.Ру

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