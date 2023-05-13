«Зенит» озолотил Петербург. Посмотрите, как гуляют фанаты и футболисты, празднуя десятое чемпионство

В Петербурге завершился праздничный парад футбольного клуба «Зенит», посвященный 10-му чемпионскому титулу.
Автобус с командой стартовал от «Газпром Арены» вскоре после окончания матча с «Краснодаром» (2:2).
Первая остановка была у Медного всадника. Далее команда проследовала к Гостиному двору, Малой Конюшенной улице и Ростральным колоннам.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
На протяжении всего маршрута автобус встречали сотни болельщиков «Зенита», которые вместе с игроками скандировали кричалки и пели песни.
Самым удачливым удалось получить автографы футболистов.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Последним пунктом назначения стала Петропавловская крепость, где состоялась встреча с фанатами, которые из-за бойкота Fan ID пропустили все домашние матчи команды в чемпионате РПЛ в 2023 году.
«Зенит» завоевал десятый чемпионский титул в своей истории.