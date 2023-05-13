«Зенит» озолотил Петербург. Посмотрите, как гуляют фанаты и футболисты, празднуя десятое чемпионство

Автобус с командой стартовал от «Газпром Арены» вскоре после окончания матча с «Краснодаром» (2:2).

Первая остановка была у Медного всадника. Далее команда проследовала к Гостиному двору, Малой Конюшенной улице и Ростральным колоннам.

На протяжении всего маршрута автобус встречали сотни болельщиков «Зенита», которые вместе с игроками скандировали кричалки и пели песни.

Последним пунктом назначения стала Петропавловская крепость, где состоялась встреча с фанатами, которые из-за бойкота Fan ID пропустили все домашние матчи команды в чемпионате РПЛ в 2023 году.

«Зенит» завоевал десятый чемпионский титул в своей истории.