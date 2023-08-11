Страшное ДТП на КАД: после первого отбойника грузовик долго несло через полосы, и уже споткнувшись о второй отбойник, он раздавил микроавтобус с детьми

Фото: Максим Круталевич Поделиться Поделиться





Женщину, получившую тяжёлые травмы в результате ДТП на развязке КАД с Краснофлотским шоссе в Петербурге, ночью 11 августа прооперировали в НИИ имени Джанелидзе. Об этом рассказали «Фонтанке» её близкие. В какой-то момент сообщалось о её смерти, но эта информация, к счастью, не подтвердилась.



«Мать Евгения выжила, прооперировали ночью позвоночник, — сообщил читатель. — Благодаря чату «Фонтанки» с друзьями семьи связались свидетели и поделились информацией, куда направили детей. Дети твердили, что они в порядке и что мама их всегда пристегивает. Мать Евгению доставали из разбитого авто последней, оказалось, что она была в сознании, ее увезли в реанимацию в Джанелидзе. Отец летит из командировки ближайшим рейсом в Петербург». Один из автомобилистов, помогавший вытаскивать детей, по словам читателя, рассказывал, что дети как один твердили: «С нами все хорошо, нас мама пристегнула, она нас всегда пристегивает».



читатель «Фонтанки»

ДТП, напомним, произошло 10 августа около 15:50 в Петродворцовом районе — на 46-м километре Краснофлотского шоссе на съезде с КАД в сторону Ломоносова. По данным «Фонтанки», 22-летний житель Ленобласти на грузовом «Ивеко» при съезде с КАД врезался в силовое ограждение, выехал на Краснофлотское шоссе, пересек полосу движения в направлении Ломоносова, разделительную полосу и покатился дальше уже в направлении Соснового Бора. На встречке он сначала ударил Toyota RAV4, поехал дальше, врезался в отбойник и опрокинулся на Volkswagen.



Погибла 55-летняя пассажирка «Фольксвагена». Юный водитель грузовика попал в городскую больницу № 26 в тяжёлом состоянии (известно, что в этом году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД). 37-летнюю водителя «Фольксвагена» доставили в НИИ имени Джанелидзе с переломом позвоночника, сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.



Ранее сообщалось, что в попавшем под грузовик минивэне «Фольксваген Каравелла» ехали 8-летняя девочка и двое мальчиков-близнецов семи лет, всем троим потребовалась медицинская помощь.

