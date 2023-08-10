Троих детей из раздавленного на съезде с КАД микроавтобуса увезли в больницу

После ДТП с грузовиком на съезде с КАД в Петербурге днем 10 августа госпитализировали троих детей. Всем им нет еще и десяти лет.
читатель «Фонтанки»
По данным «Фонтанки», в попавшем под грузовик микроавтобусе Volkswagen ехали 8-летняя девочка и двое мальчиков-близнецов 7 лет. Всех троих госпитализировали в больницу №1. Ехавшие в ними взрослые — женщина-водитель и пожилая пассажирка — скончались, попав под кабину грузовика. Предположительно это были мама и бабушка.
Напомним, ДТП произошло около четырех часов дня на развязке с КАД на Краснофлотское шоссе. 22-летний водитель грузовика «Ивеко» не справился с управлением на съезде с кольцевой, протаранил отбойник, разделитель и столкнулся с двумя машинами: «Тойотой» и «Фольксвагеном». На последний грузовик опрокинулся после наезда на силовое ограждение. Водителя Iveco госпитализировали в тяжелом состоянии.