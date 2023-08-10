Авария с грузовиком на съезде с КАД унесла две жизни

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей на развязке КАД с Краснофлотским шоссе в Петербурге днем 10 августа оказалось смертельным. Предварительно сообщают о двух погибших.



Около 16:10 22-летний водитель грузовика Iveco при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе не справился с управлением. Машина протаранила отбойник, после чего столкнулась с Toyota RAV4 под управлением 58-летней женщины и опрокинулась на микроавтобус Volkswagen Caravelle, за рулем которого была женщина 38 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водителя грузовика в результате госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина, управлявшая «Фольксвагеном», и ее пожилая пассажирка, по предварительным данным, скончались. Они оказались под опрокинувшимся «Ивеко». В салоне микроавтобуса также находились трое детей, они не пострадали.