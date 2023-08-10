В микроавтобусе, попавшем под грузовик на съезде с КАД, зажало семью

Стали известны подробности аварии на кольцевой автодороге Петербурга в районе Ломоносова, где грузовик перевернулся на микроавтобус. Спасатели вызволяют из второй машины людей.
В 15:50 10 августа 22-летний водитель грузовика IVECO, двигаясь по съезду с КАД на Краснофлотское шоссе в сторону Ломоносова, не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, стало известно «Фонтанке». После этого машина выехала на Краснофлотское шоссе, пересекла полосу движения, разделительную полосу, выехала на встречную, столкнулась с автомобилем Toyota, снова протаранила отбойник и опрокинулась на микроавтобус Volkswagen Caravelle под управлением женщины.
В результате аварии водитель и пассажиры «Фольксвагена» оказались зажаты в салоне кузовом грузовика. В машине были в том числе дети. Пассажиров, находившихся на заднем сиденье осмотрели прибывшие на место медики, они не пострадали. Сотрудники МЧС аккуратно вскрыли машину, где, по предварительным данным, зажало маму и бабушку детей. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в аварии пострадали два человека.
Прокуратура Петродворцового района устанавливает обстоятельства ДТП. Движение на развязке КАД с Краснофлотским шоссе, по данным «Яндекс.Пробок», затруднено в обе стороны и на съездах.