Самосвал перевернулся на съезде с КАДа и раздавил минивэн

В Ломоносове на съезде с КАДа на Краснофлотское шоссе перевернулся самосвал. Об этом в четверг, 10 августа, сообщают читатели «Фонтанки». Судя по присланным фотографиям, грузовик раздавил минивэн марки Volkswagen.
«Муж ехал в Лебяжье из Ломоносова. Говорит, ДТП произошло на развязке КАДа перед дамбой около 15:55», — рассказала «Фонтанке» Анна Круталевич.
На съезде образовалась большая пробка. По данным очевидцев, сейчас движение на этом участке заблокировано.
«Средний ряд. На съезде к Сосновому Бору перевернулась фура, не съехать», — написала Татьяна Юркова в «Яндекс.Картах».
«Фонтанка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. На момент публикации комментария не было.