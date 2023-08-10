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    Самосвал перевернулся на съезде с КАДа и раздавил минивэн

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    17 комментариев

    В Ломоносове на съезде с КАДа на Краснофлотское шоссе перевернулся самосвал. Об этом в четверг, 10 августа, сообщают читатели «Фонтанки». Судя по присланным фотографиям, грузовик раздавил минивэн марки Volkswagen.

    «Муж ехал в Лебяжье из Ломоносова. Говорит, ДТП произошло на развязке КАДа перед дамбой около 15:55», — рассказала «Фонтанке» Анна Круталевич.

    Фото: фото: Максим Круталевич
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    Фото: фото: Максим Круталевич
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    На съезде образовалась большая пробка. По данным очевидцев, сейчас движение на этом участке заблокировано.

    «Средний ряд. На съезде к Сосновому Бору перевернулась фура, не съехать», — написала Татьяна Юркова в «Яндекс.Картах».

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    «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. На момент публикации комментария не было.

    Фото: фото: Максим Круталевич
    Фото: фото: Максим Круталевич

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    ДТПКАДЛомоносов
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    Комментарии 17

    Гость10 Авг 2023 в 18:59
    Он сверху свалился
    +0−0
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