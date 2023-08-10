Самосвал перевернулся на съезде с КАДа и раздавил минивэн

В Ломоносове на съезде с КАДа на Краснофлотское шоссе перевернулся самосвал. Об этом в четверг, 10 августа, сообщают читатели «Фонтанки». Судя по присланным фотографиям, грузовик раздавил минивэн марки Volkswagen.

«Муж ехал в Лебяжье из Ломоносова. Говорит, ДТП произошло на развязке КАДа перед дамбой около 15:55», — рассказала «Фонтанке» Анна Круталевич.