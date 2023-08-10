Байден попросил у Конгресса США дополнительные 13 млрд долларов на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден 10 августа попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере 40 миллиардов долларов, из которых 24 миллиарда пойдут на Украину и другие международные нужды. Об этом сообщает Reuters.



Непосредственно на военную помощь Украине предназначены 13,1 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, 9,5 миллиарда долларов хотят выделить на военную технику и пополнение запасов, и еще 3,6 миллиарда долларов — на дальнейшую военную, разведывательную и другую поддержку. Помощь рассчитана до конца первого квартала 2024 года.