Нападения на подростков в Янино стали уголовным делом

Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях несовершеннолетних. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



В сообщении упоминаются материалы СМИ о группе несовершеннолетних, которые нападают на детей, отбирают у них вещи, бьют и снимают все это на видео, публикуя потом в соцсетях. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представили доклад о ситуации, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ — о хулиганстве группой лиц с использованием предметов в качестве оружия.



Всех причастных к нападениям ищут, прошло оперативное совещание со следователями, сотрудниками и руководством полиции Всеволожского района.

