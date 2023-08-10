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    Нападения на подростков в Янино стали уголовным делом

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    Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях несовершеннолетних. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

    В сообщении упоминаются материалы СМИ о группе несовершеннолетних, которые нападают на детей, отбирают у них вещи, бьют и снимают все это на видео, публикуя потом в соцсетях. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представили доклад о ситуации, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ — о хулиганстве группой лиц с использованием предметов в качестве оружия.

    Всех причастных к нападениям ищут, прошло оперативное совещание со следователями, сотрудниками и руководством полиции Всеволожского района.

    Ранее Бастрыкин запросил доклад о буйных подростках в Янино. «Фонтанка» рассказывала, как в этом поселке подросток требовал у юноши помладше футболку, якобы угрожая прострелить колени. В полиции позже сообщили, что пистолет был игрушечным, но, по словам очевидцев, случай был не единичным. В соцсетях стали рассказывать о группе подростков, терроризирующих детей в Янино.

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