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    Бастрыкин поручил проверить, кто нападает на подростков в Янино

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    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Ленинградской области, сообщает 10 августа официальный телеграм-канал Следственного комитета.

    «В социальных медиа распространяется информация о том, что в поселке Янино группа несовершеннолетних систематически нападает на детей, отнимает личные вещи, избивает, а видео выкладывает в сеть Интернет. По данному факту СУ СК России по Ленинградской области проводится проверка», — говорится в сообщении СК.

    Напомним, «Фонтанка» писала об эпизоде, после которого ситуация в Янино (Всеволожский район ЛО) начала активно обсуждаться в соцсетях. Пару дней назад смуглый юноша попытался отобрать у подростка помладше модную футболку. В качестве аргумента достал пистолет и пообещал прострелить колени. Всё это происходило в общественном месте при свидетелях.

    Оружие, правда, оказалось игрушечным, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. А вот страсти потом разгорелись нешуточные. В пабликах и телеграм-каналах стали появляться сообщения, что случай якобы не единичный и на детей в Янино нападает целая группа, состоящая исключительно из юных спортивных брюнетов. Вероятно, именно эту информацию из соцсетей и приказал проверить Александр Бастрыкин.

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    ЯниноКриминалНападения на подростковБастрыкин
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