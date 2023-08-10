Бастрыкин поручил проверить, кто нападает на подростков в Янино

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Ленинградской области, сообщает 10 августа официальный телеграм-канал Следственного комитета.



«В социальных медиа распространяется информация о том, что в поселке Янино группа несовершеннолетних систематически нападает на детей, отнимает личные вещи, избивает, а видео выкладывает в сеть Интернет. По данному факту СУ СК России по Ленинградской области проводится проверка», — говорится в сообщении СК.



Напомним, «Фонтанка» писала об эпизоде, после которого ситуация в Янино (Всеволожский район ЛО) начала активно обсуждаться в соцсетях. Пару дней назад смуглый юноша попытался отобрать у подростка помладше модную футболку. В качестве аргумента достал пистолет и пообещал прострелить колени. Всё это происходило в общественном месте при свидетелях.

