«Мне нужна твоя одежда». В Янино угрожали прострелить колени подростку из-за футболки

В поселке Янино во Всеволожском районе разгорелся конфликт из-за футболки. Подросток 2007 года рождения заприметил ее на своем ровеснике и настойчиво потребовал ее отдать. Как сообщалось в телеграм-каналах, с угрозами прострелить колени.



Оружие, правда, оказалось игрушечным, как рассказали «Фонтанке» 8 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Шопинг не удался, как и попытка выдать ненастоящий пистолет за травмат — футболку подростку не отдали, вовремя подоспела полиция.