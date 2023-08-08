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    «Мне нужна твоя одежда». В Янино угрожали прострелить колени подростку из-за футболки

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    В поселке Янино во Всеволожском районе разгорелся конфликт из-за футболки. Подросток 2007 года рождения заприметил ее на своем ровеснике и настойчиво потребовал ее отдать. Как сообщалось в телеграм-каналах, с угрозами прострелить колени.

    Оружие, правда, оказалось игрушечным, как рассказали «Фонтанке» 8 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Шопинг не удался, как и попытка выдать ненастоящий пистолет за травмат — футболку подростку не отдали, вовремя подоспела полиция.

    Нарушитель был доставлен в 128-й отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу, а потом передали в руки матери. Сейчас материал находится на рассмотрении в ПДН.

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    ЯниноФутболкаПистолет
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