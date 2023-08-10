В Сибири женщина утопила ребёнка, который «всем мешал». Наказывать её не стали

Без приговора осталось дело об убийстве полуторагодовалой девочки в Красноярском крае. Обвиняемой вместо наказания прописали лечение у специалистов по психическим расстройствам.



Как сообщает прокуратура региона 10 августа, мать убитой девочки освобождена от уголовной ответственности решением Красноярского краевого суда по состоянию здоровья. Поправлять его будут принудительным лечением в медицинской организации специализированного типа.



О совершённом убийстве 37-летняя женщина сама рассказала полиции в октябре прошлого года. Она приехала в посёлок Кошурниково к бывшему сожителю, чтобы оставить ему общую дочь. Мужчина брать на себя воспитание малышки, которой на тот момент было полтора года, отказался. Наутро он уехал рыбачить, к вечеру не вернулся, и женщина во время купания утопила девочку.

