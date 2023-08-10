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    В Сибири женщина утопила ребёнка, который «всем мешал». Наказывать её не стали

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    2 комментария

    Без приговора осталось дело об убийстве полуторагодовалой девочки в Красноярском крае. Обвиняемой вместо наказания прописали лечение у специалистов по психическим расстройствам.

    Как сообщает прокуратура региона 10 августа, мать убитой девочки освобождена от уголовной ответственности решением Красноярского краевого суда по состоянию здоровья. Поправлять его будут принудительным лечением в медицинской организации специализированного типа.

    О совершённом убийстве 37-летняя женщина сама рассказала полиции в октябре прошлого года. Она приехала в посёлок Кошурниково к бывшему сожителю, чтобы оставить ему общую дочь. Мужчина брать на себя воспитание малышки, которой на тот момент было полтора года, отказался. Наутро он уехал рыбачить, к вечеру не вернулся, и женщина во время купания утопила девочку.

    «Прибывшим сотрудникам она пояснила, что ребёнок “не был никому нужен и всем мешал”», - уточнили в прокуратуре.

    По информации Следственного комитета, женщина была нетрезва. Впоследствии судебная экспертиза обнаружила у неё психическое заболевание. Согласно заключению, она не осознавала свои действия и не могла руководить ими. На её попечении были ещё двое детей от первого брака. После случившегося их поместили в приют.

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    Комментарии 2

    Гость10 Авг 2023 в 14:47
    Мощная диаспора.
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