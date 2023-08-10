Звуки взрывов и огонь на 1,2 тыс. кв. м: в Домодедово всю ночь тушили автосервис

Мощный пожар тушили минувшей ночью, 10 августа, в Домодедове — ещё до того, как на подлёте к Москве сбили два беспилотника. Аэропорт Домодедово находится примерно в 10 километрах от места пожара.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, в 1:15 в городе Домодедово поступил вызов по адресу: село Константиново, Объездное шоссе, 1, стр. 1. Там расположен автосервис. Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Его тушили несколько часов: в 4:18 локализовали на площади 1,2 тысячи «квадратов», а в 5:18 была дана ликвидация открытого горения. По предварительным данным, никто не пострадал. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что слышали звуки взрывов. МЧС не уточняет причину возгорания, но, по некоторым данным, мог сдетонировать баллон, пишет MSK1.
Рано утром Домодедово и Внуково ограничивали отправку и прием рейсов. Как раз в это время в Калужской области и в районе ЦКАД сбили БПЛА, летевшие в сторону столицы.