Беспилотники сбиты на подлете к Москве и у Севастополя

В четверг, 10 августа, около четырех часов система ПВО сбила «два ударных БПЛА», летящих в сторону Москвы: один в Калужской области, другой в районе ЦКАД. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.



Внуково и Домодедово ночью ограничивали отправку и прием рейсов, самолеты направляли в другие аэропорты. Сейчас ограничения сняты, сообщает РИА Новости.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 02:43 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили во Внуково.



Министерство обороны РФ подтвердило и расширило информацию.

