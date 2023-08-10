Беспилотники сбиты на подлете к Москве и у Севастополя

В четверг, 10 августа, около четырех часов система ПВО сбила «два ударных БПЛА», летящих в сторону Москвы: один в Калужской области, другой в районе ЦКАД. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Внуково и Домодедово ночью ограничивали отправку и прием рейсов, самолеты направляли в другие аэропорты. Сейчас ограничения сняты, сообщает РИА Новости.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 02:43 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили во Внуково.
Министерство обороны РФ подтвердило и расширило информацию.
«Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
Два беспилотника, летевших в направлении столицы, уничтожены в небе в Малоярославском районе Калужской области и в Одинцовском районе Московской области.
У Севастополя средства ПВО поразили два БПЛА, еще девять удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели.
«В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», — отмечается в сообщении.
UPD: Губернатор Калужской области Владислав Шапша позже написал в своём телеграм-канале, что средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в Малоярославецком районе в 4:03. «Последствий для людей и инфраструктуры нет», — добавил он.