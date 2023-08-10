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    Лающие совы живут в Петербурге, но им мешают косы

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    2 комментария

    Если вам кажется, что во дворе залаяла собака, это может быть... сова. Многие животные издают необычные звуки, например, лягушки умеют мяукать. А совы кричат не только «у-гу». Об этом 10 августа рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    Пару сов, тявкавших, как собачки, снял в Московском районе Петербурга фотограф Кирилл Никифоров. Такими звуками птицы хотели прогнать со своей территории непрошеного гостя, объясняет биолог.

    Болотная сова занесена в Красную книгу Петербурга. На территории города гнездятся несколько десятков пар этих птиц. Рядом с людьми им сложно выживать в том числе из-за раннего травокошения, поскольку гнёзда они устраивают на земле. Вообще же они предпочитают селиться в низинных болотах и пойменных лугах, за что и получили свое название. Это птицы среднего размера с размахом крыльев около метра. Болотные совы не строго ночные, она активны и днём. Самка от самца внешне не отличается, образуют стабильные пары.

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    СоваСовыПтицыЖивотныеПриродаПавел Глазков
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    Комментарии 2

    Гость10 Авг 2023 в 10:27
    Красотка!
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