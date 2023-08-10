Лающие совы живут в Петербурге, но им мешают косы

Если вам кажется, что во дворе залаяла собака, это может быть... сова. Многие животные издают необычные звуки, например, лягушки умеют мяукать. А совы кричат не только «у-гу». Об этом 10 августа рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Пару сов, тявкавших, как собачки, снял в Московском районе Петербурга фотограф Кирилл Никифоров. Такими звуками птицы хотели прогнать со своей территории непрошеного гостя, объясняет биолог.

