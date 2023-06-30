Это надо слышать. В Петербурге замяукала лягушка

Удивительным фактом из жизни животных делится 30 июня биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» — в природе бывает так, как в стихотворении Корнея Чуковского «Путаница». Жительница Сестрорецка (Курортный район Петербурга) Анна сняла на видео лягушку. Видео надо смотреть со звуком, потому что земноводное на нём мяукает, как кошка.
Это не уникальный случай, просто мы к такому не привыкли. С помощью этого звука лягушки защищаются, а заодно предупреждают соплеменников об опасности, объясняет Павел Глазков.