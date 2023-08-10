Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 августа.



ДТП произошло 9 августа около 12:35 на 155-м километре трассы, у поселка имени Калинина. По предварительной версии, 73-летний житель посёлка Селезнево на «Хонде Цивик» выезжал с второстепенной дороги от посёлка имени Калинина и на нерегулируемом перекрестке с трассой не пропустил «Ауди А6», двигавшуюся в сторону Петербурга. Водитель «Хонды» погиб на месте. В «Ауди» ехали, судя по всему, супруги. 32-летний водитель, выборжанин, получил множественные ушибы, вывихи, ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили. А 33-летняя женщина лечится в ЦРБ Выборга. У неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и другие травмы. Известно, что оба водителя в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались.

