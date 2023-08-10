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    Смертельное ДТП на «Скандинавии» у памятника погибшему мотоциклисту. Первую помощь оказывал ехавший мимо врач — мотоциклист

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    5 комментариев

    Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 августа.

    ДТП произошло 9 августа около 12:35 на 155-м километре трассы, у поселка имени Калинина. По предварительной версии, 73-летний житель посёлка Селезнево на «Хонде Цивик» выезжал с второстепенной дороги от посёлка имени Калинина и на нерегулируемом перекрестке с трассой не пропустил «Ауди А6», двигавшуюся в сторону Петербурга. Водитель «Хонды» погиб на месте. В «Ауди» ехали, судя по всему, супруги. 32-летний водитель, выборжанин, получил множественные ушибы, вывихи, ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили. А 33-летняя женщина лечится в ЦРБ Выборга. У неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и другие травмы. Известно, что оба водителя в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались.

    По данным 47news, первую помощь пострадавшим оказал медик, случайно ехавший мимо на своём мотоцикле, — дежурный врач зеленогорского пансионата «Восток-6» Алексей Антонов.

    «Женщина в шоке была, пришлось выводить, нашлись обезболивающие, стабилизировал давление. Когда скорая приехала, организовал работу фельдшеров. А вторая машина — всмятку. Там уже было не помочь», — рассказал 47news врач.

    Он отметил, что рядом с местом аварии стоит памятник погибшему мотоциклисту. «Видимо, еще одну душу забрал», — добавил он.

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    Комментарии 5

    Гость10 Авг 2023 в 09:18
    а6 шла всяко за 100км
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