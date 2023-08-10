«Ночь света» отправит зрителей в яркое будущее

В Музее-заповеднике «Гатчина» в восьмой раз пройдёт фестиваль «Ночь света». Полюбоваться сплавом современного искусства с новейшими технологиями на фоне вечерней красоты Дворцового парка можно будет с 21:00 до 3 часов ночи 17, 18 и 19 августа. Вас ждут более 20 световых и медиаинсталляций художников из России, Туниса, Турции, Испании и Франции, серия студенческих творческих работ и NFT-выставка. 0+



Фото: gatchinapalace.ru/ Поделиться Поделиться





Тема фестиваля «Ночь света» в этом году — взгляд в будущее. Участники праздника света покажут свой взгляд на то, что нас ждет в мире, в котором все большую роль играют технологии, а наука все глубже проникает в повседневность человека.



Маршрут в этом году обновлен и протянется по парку до острова Любви и Ботанических садов: зрители впервые войдут ночью в Собственный сад и Верхний Голландский сад.

В Собственном садике и Арсенальном каре состоится «Удивительное путешествие назад в будущее», участниками которого станут жившие во дворце императоры с семьями и работающие в музее сегодня хранители и экскурсоводы.



На открытом после реставрации Иорданском фасаде Гатчинского дворца будет проходить программа видеомэппинга. Работающие в разных стилях и техниках художники покажут свои версии будущего.

Среди участников фестиваля такие известные в мультимедиа-искусстве художники, как Broken Composers, Media Tribe, Illuminarium3000, Илья Балакин, Андре Свибович, команда из Казани Formate.



Будущее невозможно без молодежи. Студенты Британской высшей школы дизайна представят коллективную работу по генеративной графике, а студенты-первокурсники кафедры средового дизайна Высшей школы экономики покажут свою серию световых инсталляций.



Впервые фестиваль покажет NFT-искусство. Масштабный арт-объект Андрея Пунина на воде станет единой выставочной платформой — на его грани одновременно будут проецироваться несколько работ с QR-кодами авторов.



Подробности сморите на сайте фестиваля.

