Власти Ирака запретили слова «гомосексуальность» и «гендер»

СМИ и социальным сетям, работающим в Ираке, запретили использовать термин «гомосексуальность» — вместо этого им указано говорить «сексуальные девиации», следует из заявления Комиссии по коммуникациям и медиа. На решение Ирака обратила внимание телекомпания CNN.
В документе говорится, что использование термина «гендер» также запрещено. Запрет касается не только средств массовой информации, но и телефонных и интернет-компаний, которые имеют соответствующую лицензию.
В пресс-службе правительства уточнили, что решение регулятора не окончательно. Наказание за нарушение требования не установлено, но вероятнее всего это будет штраф, считают в кабмине.
В CNN отмечают, что власти Ирака не ввели полный запрет на однополые отношения, однако нечеткие формулировки статьи о морали в уголовном кодексе нередко используются для преследования членов ЛГБТ-сообщества.
В последнее время в стране усилилась критика в адрес меньшинств. Все чаще там стали сжигать радужные флаги после того, как в Швеции и Дании активисты устроили акцию сожжения Корана.
Совет ООН по правам человека в итоге принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других религиозных книг.