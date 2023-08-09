Власти Ирака запретили слова «гомосексуальность» и «гендер»

СМИ и социальным сетям, работающим в Ираке, запретили использовать термин «гомосексуальность» — вместо этого им указано говорить «сексуальные девиации», следует из заявления Комиссии по коммуникациям и медиа. На решение Ирака обратила внимание телекомпания CNN.



В документе говорится, что использование термина «гендер» также запрещено. Запрет касается не только средств массовой информации, но и телефонных и интернет-компаний, которые имеют соответствующую лицензию.



В пресс-службе правительства уточнили, что решение регулятора не окончательно. Наказание за нарушение требования не установлено, но вероятнее всего это будет штраф, считают в кабмине.

