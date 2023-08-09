Депутаты петербургского ЗакСа после слов Путина планируют пересесть на отечественные автомобили

В петербургском Заксобрании поддержали утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Депутаты сами собираются последовать этому тренду. Об этом 9 августа в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.



Он отметил, что страна наращивает темпы развития автопрома и качество произведенных машин отвечает всем современным требованиям. В пример Бельский привел «Ладу» X-cross 5, которую презентовали на ПМЭФ-2023 и добавил, что не видит препятствий для обновления автопарка.

