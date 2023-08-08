«Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях». А на каких ездят в Петербурге?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Городские чиновники практически прекратили закупку машин западных марок. Из-за острого кризиса на рынке они все больше арендуют — как правило, подержанные и привычные для себя Ford Mondeo и Toyota Camry. А там, где речь о новых автомобилях, в основном китайский акцент.



Идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили в 1997 году подсказал президенту Борису Ельцину бывший тогда главой Нижегородской области Борис Немцов. С тех пор она звучала десятки, если сотни раз, но пересадить всех на машины российских марок не получилось. Как минимум в Петербурге, убедилась «Фонтанка», изучив закупки городских ведомств. В автопарке Смольного «Лад» и «ГАЗов» всего 2,8%. Справедливости ради, подавляющее большинство машин западных брендов — весьма патриотичного петербургского производства. Российские чиновники давно освоили искусство возможного: даже европейские иномарки (вплоть до Mercedes), будучи формально собраны на российских заводах, получали статус отечественных автомобилей и легко подходили под строгие критерии госзакупок. Теперь этот номер больше не проходит, таких заводов нет.



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин рассказал, что министерства, ведомства и управления по делам обращаются к нему за разрешением и дальше закупаться иностранными автомобилями. «Это исключено! Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, — заявил он. — Где-то будет поскромнее, чем раньше, — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Всё это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов».

После этого чиновники разных уровней стали наперебой говорить о своей готовности последовать поручению главы государства. Тренд поддержала даже законодательная власть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что с сентября депутаты пересядут на автомобили марок «Москвич», «Лада» и Aurus, а когда начнут выпуск новых «Волг», планируют востребовать и их. В Петербурге таких обещаний пока не давали.



За транспорт для губернатора города отвечает подведомственное его администрации бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское». В среднем оно проводит закупки на 300–400 млн рублей в год, однако в 2022 году заключило контрактов на 700 млн. В одной из закупок от декабря 2022 года на полисы ОСАГО учреждение перечислило все 765 автомобилей, входящих в его автопарк. Среди них за исключением трактора и эвакуатора «Фонтанка» нашла только 21 отечественный: три ГАЗа, КАМАЗ, ПАЗ, восемь «Грант» 2016 года и восемь «Ларгусов» 2021-го. Их доля в общем количестве 2,75%. Для сравнения доля одной только «Тойоты Камри» — 56% (см. инфографику).

В 2021–2022 годах предпочтения Смольного сменились. В эконом классе он стал закупать «Хендай Соната», в представительском — Genesis GV80, G80, G90. Так, в конце марта 2022 года, несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, он получил 21 Genesis у Major Auto и 60 «Сонат» у «Аларм-Моторс» по цене 2,5 млн рублей. В декабре 2022 года «докупил» еще 55 у того же поставщика уже по 3,9 млн за штуку, однако буквально на днях контракт расторгли по соглашению сторон. При этом заказчик так ничего и не заплатил.



В 2022 году «Смольнинское» заказало работы по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также поставку комплектующих, за исключением шин, на сумму не менее 80,3 млн рублей. Могло быть больше, если бы пару договоров не расторгли — также по соглашению сторон. С начала 2023 года было заказано работ на 60 млн рублей, учитывая два расторгнутых контракта. Один из них был связан с поставкой аккумуляторов для иномарок. На них выделяли до 547,6 тыс. рублей, но, похожее, нужное количество деталей за эти деньги поставить не удалось. Второй, на 10 млн рублей, предусматривал техобслуживание и ремонт автомобилей марки AUDI. Его пришлось отменить из-за превратностей логистики.



«С момента заключения контракта произошли сильные изменения в логистических цепочках, что повлекло их нарушение, вследствие чего сроки поставок деталей изменились от 3–6 месяцев до полной невозможности поставки, что не могло быть предусмотрено, так как до заключения контракта детали поставлялись исправно и имелись в наличии. Согласно условиям контракта ремонт автомобилей должен производиться в сроки указанные в Приложении 1 к контракту в п.6.6 и 6.8., что невозможно соблюсти в текущих реалиях. Работа с аналогами деталей имеющимися в наличии имеющими стоимость равной и/или ниже согласованной в контракте, невозможна согласно условиям контракта и несогласием заказчика подписать дополнительное соглашения об использовании аналогов при ремонте автомобилей. Соглашение с заказчиком об увеличении сроков ремонта и/или расторжении контракта по соглашению сторон не достигнуто», — говорится в решении о расторжении.

Арендный бизнес Смольного Думать, что все легковушки «Смольнинского» предназначены исключительно для губернатора, чиновников и депутатов было бы неразумно. Учреждение предоставляет свои автомобили в аренду, но для него это «неосновные платные услуги». Относительно недавно, с 1 апреля, тарифы на аренду транспорта вместе с водителем для граждан и компаний в выходные и нерабочие праздники увеличили на 600 рублей за 1 машино-час. Так, стоимость аренды автомобиля эконом класса из смольнинского парка (Ford Tourneo, Hyundai Solaris, Lada Granta) составила 750 рублей в час при пробеге не более 20 км и 6000 рублей за 8-часовую смену при пробеге не более 200 км. За каждый лишний километр нужно заплатить 40 рублей. Для бизнес класса, к которому относится пресловутая Toyota Camry, почасовой тариф составляет 1100 рублей, посменный — 8800. В представительском классе предлагаются Audi A8L и Mercedes-Benz S-класс за 1400 и 11200 рублей соответственно. Дороже только эвакуаторы и автобусы. Новеньких «Генезисов» и «Сонат» в перечне для неосновных платных услуг нет.



Кроме того, «Смольнинское» сдает машины в аренду по госконтрактам. Его крупнейший заказчик — комитет по внешним связям. В 2022 году ему были оказаны услуги суммарно на 2 млн рублей. Еще 113 тыс. рублей учреждению принесло транспортное обслуживание врио губернатора и членов правительства Саратовской области на ПМЭФ-2022. Делегация арендовала Audi A8L и Ford Transit.

Возможность такой аренды дает «обычному» человеку не только саму машину и водителя, но и престижные смольнинские номера. Что арендуют комитеты и подведы Что до самого Комитета по внешним связям, в 2022 году он проводил закупки на временное пользование легковушками как минимум на 2,9 млн рублей. В неполном 2023 году пока набралось на миллион. Поставщиком везде выступила компания «Вэйстар», созданная в октябре 2022 года.



Многие подведомственные комитетам организации также не покупают собственные автомобили, а арендуют, что освобождает от очевидного головняка. В описании объекта закупки либо указывают конкретные модели и марки, либо ограничиваются характеристиками. Так, Фонд капремонта в 2023 году «закупился» на текущий и следующий год на сумму 69 млн рублей, и снова чиновники в качестве служебных просили предоставить «Toyota Camry или эквивалент».



Один из главных транспортных подведов, Городской центр управления парковками, арендует автомобили для контроля соблюдения правил платной парковки. С начала года он заключил восемь контрактов на общую сумму 324 млн рублей. Самый крупный единый лот, 63 млн рублей на Петроградку, достался компании «Ленрустранс», но суммарно самая большая доля этого локального рынка у предпринимательницы Анны Леонтьевой, автомобили которой мониторят зону платной парковки в части Центрального и Адмиралтейского районов за 156 млн рублей. Требования к машинам максимально широкие — не старше 2018 года, седан или хэтчбек, двигатель не менее 80, не более 150 л.с., АБС, подушки безопасности, гидроусилитель руля, кондиционер. Еще ГЦУП ремонтировал свои 24 «Гранты» 2021 года выпуска и 16 «Фордов» 2013, 2016 и 2017 годов.



Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) тоже арендует служебные автомобили. Для перевозки сотрудников и документов ему надо шесть машин эконом класса и две — комфорт. Они должны быть не старше 2022 года, конкретные марки не указываются. В прошлом году на аренду выделили 11,8 млн рублей, в 2023-м — пока 7,4 млн. При этом в аналогичной закупке от 2022 года, которую ГУИОН проводил для нужд Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга (АРИК), в качестве ориентира были указаны Toyota Camry и Ford Mondeo не старше 2019 года, а пример для грузовиков — Газель «Некст».

В ногу со временем идут и муниципалитеты. Муниципальный совет Сестрорецка арендовал Genesis G 80 с водителем за 513 тыс. рублей.

Что закупают остальные За последние полтора года органы исполнительной власти разных уровней и государственные структуры, службы и учреждения, зарегистрированные в Петербурге, не часто, — можно даже сказать, в единичных случаях, — в своих закупках просили предоставить им именно отечественные автомобили. «Фонтанке» при обзоре сайта Госзакупок на глаза попалась «Гранта» для Института мозга человека, «Веста» для Пассажиравтотранса, «Газель Некст» для Аварийно-технического центра Росатома. Часто конкретные марки и модели в техническом задании не упоминаются, остаются только характеристики, но может содержаться требование, что страной производства автомобиля должна быть Россия, как в одной из закупок Мостотреста.



Во всех закупках на иномарки честно приписывают «или эквивалент», но все всё понимают. Иногда отечественного эквивалента нет. Торговые процедуры по такому транспорту практически прекратились, а те что есть, срываются. Но есть лайфхак. Некоторые, чтобы купить «корейца», получали разрешение в Минпромторге. Такие документы были выданы Северо-Западному региональному центру судебной экспертизы Минюста России на восьмиместный Kia Carnival и Kia Sorento.



Но если бы торги срывались только из-за отсутствия товара — ведь цены тоже растут. Взять тот же бензиновый «Москвич 3», который на фоне ослабления рубля подорожал с 1,920 до 2,220 млн рублей. Электрический так вообще — с 3,558 до 3,95 млн. Если смотреть в среднем, на основе данных Росстата за последнюю неделю июля, с начала года цены на отечественные машины в Петербурге выросли на 7,9%, на иномарки — на 8,5%. В годовом выражении первые подешевели на 11,8%, а вторые — выросли в цене на 27,1%. Сейчас подержанные иномарки — один из компонентов, которые вносят основной вклад в непродовольственную инфляцию в регионе. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

