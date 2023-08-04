Госдума после слов Путина планирует с сентября пересаживаться на «Москвичи» и «Лады»

В Госдуме поддержали слова президента РФ Владимира Путина о том, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Депутатов планируют пересадить на «Москвичи», «Лады», «Аурусы» и будущие «Волги».
«Решение нашего Президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, вопрос использования депутатами ГД автомобилей отечественной сборки обсудили с руководителями фракций, и все решение поддержали. Депутаты договорились использовать автомобили марок «Москвич», LADA и Aurus, а когда начнут выпуск «Волг», планируют востребовать и их.
«В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги», — сказал Володин. Он добавил, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на «Москвич-3». «Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная», — заметил председатель Госдумы.
Накануне на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин заявил, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». Одним из первых готовность пересесть на машину российской сборки высказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.
«АвтоВАЗ» уже заявил, что имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужных объемах.