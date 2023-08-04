Госдума после слов Путина планирует с сентября пересаживаться на «Москвичи» и «Лады»

В Госдуме поддержали слова президента РФ Владимира Путина о том, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Депутатов планируют пересадить на «Москвичи», «Лады», «Аурусы» и будущие «Волги».



«Решение нашего Президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.