Путин: «Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях»

Президент России Владимир Путин заявил о том, что все чиновники должны пользоваться продукцией отечественного автопрома. Такое мнение он высказал 3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.



По словам главы государства, министерства, ведомства и управления по делам обратились к нему с просьбой и дальше закупаться иностранными автомобилями.



«Это исключено! Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Всё это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

