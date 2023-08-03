Путин: «Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях»

Президент России Владимир Путин заявил о том, что все чиновники должны пользоваться продукцией отечественного автопрома. Такое мнение он высказал 3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
По словам главы государства, министерства, ведомства и управления по делам обратились к нему с просьбой и дальше закупаться иностранными автомобилями.
«Это исключено! Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Всё это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
Одним из первых на этот счет высказался глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он сказал РИА Новости, что «готов пересесть на отечественный автомобиль».
Сотрудники администрации Президента также должны были отказаться от использования iPhone ради безопасности. Заменить калифорнийские разработки на какие-нибудь другие нужно было к 1 апреля.