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    «Ъ»: Сотрудники администрации президента должны отказаться от iPhone к апрелю

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    Сотрудники администрации президента (АП) России должны отказаться от смартфонов iPhone из-за соображений безопасности. Об этом пишет 20 марта газета «Коммерсантъ» со ссылками на источники, которые участвовали в специальном семинаре. По данным издания, отказаться от американских гаджетов надо к 1 апреля — такой срок установил замглавы аппарата Сергей Кириенко.

    «iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать», — рассказал один из собеседников.

    Источники «Ъ» предполагают, что смартфоны Apple посчитали подверженными взлому и шпионажу со стороны Запада. Также один из собеседников рассказал о рекомендации покупать девайсы на операционной системе Android, китайских аналогах или российской «Авроре».

    Один из собеседников не исключил, что в АП могут закупить для сотрудников новые смартфоны, которые сочтут безопасными.

    Близкий к АП источник газеты уточнил, что запрет на использование техники Apple распространят и на тех чиновников, которые курируют внутреннюю политику в администрациях регионов страны.

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    IPhoneAppleАдминистрация президента
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