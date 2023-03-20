«Ъ»: Сотрудники администрации президента должны отказаться от iPhone к апрелю

Сотрудники администрации президента (АП) России должны отказаться от смартфонов iPhone из-за соображений безопасности. Об этом пишет 20 марта газета «Коммерсантъ» со ссылками на источники, которые участвовали в специальном семинаре. По данным издания, отказаться от американских гаджетов надо к 1 апреля — такой срок установил замглавы аппарата Сергей Кириенко.

«iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать», — рассказал один из собеседников.

Источники «Ъ» предполагают, что смартфоны Apple посчитали подверженными взлому и шпионажу со стороны Запада. Также один из собеседников рассказал о рекомендации покупать девайсы на операционной системе Android, китайских аналогах или российской «Авроре».