Жара уходит. Дождь накрыл Петербург, а на карте уже видно мощный циклон, несущий грозы

Петербург накрыла дождевая туча, она поможет сбить жару, которая была в городе почти двое суток. На карте «Яндекс.Погоды» видно узкий фронт, растянувшийся от Финляндии до Москвы. Видно и мощный скандинавский циклон.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 августа в Петербурге облачно с прояснениями, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха днём не сильно превысит рекордную ночную и составит 24–26 градусов.
«Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет формировать атмосферный фронт, смещающийся к северо-востоку, а во второй половине дня регион окажется под влиянием тыловой части циклона с центром над Скандинавией. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Жара ушла, но тёплая погода сохраняется. В следующие два дня, 9 и 10 августа, в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура около 24–25 градусов. Жарких ночей уже не ожидается.