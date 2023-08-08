Ночь в Петербурге поставила исторический рекорд — абсолютный

Самый жаркий день в Петербурге завершился рекордно тёплой ночью. Об этом 8 августа сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Минимальная температура воздуха минувшей ночью не опустилась ниже 23,7 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было в ночь с воскресенья на понедельник. Таким образом ночь 8 августа поставила новый абсолютный рекорд тёплых ночей в Северной столице.
«Добавлю, что до этих двух последних очень тёплых ночей, которые одна за другой отметились температурными рекордами, самым тёплыми ночами в Санкт-Петербурге были ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года, тогда минимальная температура воздуха составлял +23,3 градуса», — отмечает Леус.
Ночи, когда температура не падает ниже 20 градусов, метеорологи называют тропическими. Гулять приятно, но некоторым людям может быть тяжело из-за того, что организм не успевает остыть от дневной жары.
7 августа воздух в Петербурге прогрелся до 32,8 градуса («Фонтанка» показывала, как город переживал жару). На территории Ленинградской области самой жаркой точкой оказался Шлиссельбург — 33,5 градуса.