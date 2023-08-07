В Музее печати покажут книжную графику Александра и Валерия Трауготов

Александр и Валерий — сыновья художника Георгия Траугота, они занимались скульптурой, живописью, станковой графикой, но ярче всего проявили себя в книжной графике. Именно её покажут в музее на Мойке.
На выставке «Времени нет» вы увидите графические циклы художников из коллекции издательства «Вита Нова»: оригиналы иллюстраций к пьесе Александра Пушкина «Пир во время чумы», к поэме Анны Ахматовой «Реквием», блоковской «Двенадцать», «Магдалине» Анатолия Мариенгофа, стихам Ольги Берггольц, Михаила Кузмина, Осипа Мандельштама, прозе Эдуарда Кочергина.
Александр (родился в 1931-м) и Валерий (1936–2009) Трауготы родились в Ленинграде, учились в школе при Академии художеств, позже Валерий продолжил обучение в Суриковском институте в Москве, на отделении скульптуры, и на скульптурном факультете Мухинского училища. Впрочем, своими учителями братья считали отца и мать — Георгия Траугота (1903–1961) и Веру Янову (1907–2004). Первые книги художники создавали вместе с отцом, так и появился их совместный псевдоним: Г. А. В. (Георгий, Александр, Валерий).
Первая книга, которую иллюстрировали Трауготы, вышла в 1956 году. С тех пор художники работали с двумя сотнями книг, среди которых иллюстрации к произведениям Гомера и Апулея, Шарля Перро, Овидия, Шекспира, братьев Гримм, Чехова, Куприна, Булгакова и многих других авторов.
Выставка книжной графики Александра и Валерия Трауготов «Времени нет» пройдёт в Музее печати на Мойке, 32, с 8 по 28 августа 2023 года. 6+
Анастасия Семенович