В России пересчитают танцы, сказки и ремесла. Минкульт создаст реестр нематериального

Правительство РФ утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России, сообщает 6 августа ТАСС. Постановление о порядке формирования и ведения реестра подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Пересчитают и задокументируют сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи.
«В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры», — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства России.
По замыслу авторов идеи, «создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния».
Оператором реестра будет Министерство культуры.