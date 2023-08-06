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    В России пересчитают танцы, сказки и ремесла. Минкульт создаст реестр нематериального

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    Правительство РФ утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России, сообщает 6 августа ТАСС. Постановление о порядке формирования и ведения реестра подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Пересчитают и задокументируют сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи.

    «В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры», — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства России.

    По замыслу авторов идеи, «создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния».

    Оператором реестра будет Министерство культуры.

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