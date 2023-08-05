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    Беспилотники атаковали российский танкер у Крымского моста: новости СВО за 5 августа

    Главные события последних суток

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    3 комментария
    Разгромивший колонну ВСУ на Запорожском направлении экипаж танка получит звезды Героев РФ
    Разгромивший колонну ВСУ на Запорожском направлении экипаж танка получит звезды Героев РФФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октябряо введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 августа.

    Атаки ВСУ

    Город Рыльск Курской области подвергся атакам БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Сообщений о пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, также выбиты стёкла в местном храме.

    Улицы Рыльска оказались усыпаны стеклом
    Улицы Рыльска оказались усыпаны стекломРоман Старовойт / T.me
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    Повреждены два административных здания
    Повреждены два административных зданияРоман Старовойт / T.me
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    В ночь на 5 августа надводные беспилотники атаковали крупный танкер SIG. Судно находилось в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. Повреждено машинное отделение. На борту находились 11 человек, они не пострадали.

    В данный момент к месту стоянки танкера прибыла водолазная станция, которая проводит подводно-технические работы.

    — Судно находится на плаву, поступления воды внутрь нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет, — уточнили в агентстве. — Экипаж в порядке.

    Фото изнутри танкера
    Фото изнутри танкераФото: Baza / T.me
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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил о том, что за сутки в регионе зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

    Награждение военнослужащих

    В Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, представлен к званию Героев России. По данным ведомства, военнослужащие уничтожили два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее видео с боем получило широкое распространение в Сети.

    Параллельный импорт

    Минпромторг РФ внес в перечень товаров для параллельного импорта новые позиции, сообщает ТАСС. Так, в список вошел ряд брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein.

    Разгромивший колонну ВСУ на Запорожском направлении экипаж танка получит звезды Героев РФ
    Разгромивший колонну ВСУ на Запорожском направлении экипаж танка получит звезды Героев РФФото: Александр Подопригора / 161.RU
    Улицы Рыльска оказались усыпаны стеклом
    Улицы Рыльска оказались усыпаны стекломРоман Старовойт / T.me
    Повреждены два административных здания
    Повреждены два административных зданияРоман Старовойт / T.me
    Фото изнутри танкера
    Фото изнутри танкераФото: Baza / T.me

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    Комментарии 3

    Гость05 Авг 2023 в 20:20
    ой....
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