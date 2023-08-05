Беспилотники атаковали российский танкер у Крымского моста: новости СВО за 5 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев,
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Атаки ВСУ
Город Рыльск Курской области подвергся атакам БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Сообщений о пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, также выбиты стёкла в местном храме.
В ночь на 5 августа надводные беспилотники атаковали крупный танкер SIG. Судно находилось в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. Повреждено машинное отделение. На борту находились 11 человек, они не пострадали.
В данный момент к месту стоянки танкера прибыла водолазная станция, которая проводит подводно-технические работы.
— Судно находится на плаву, поступления воды внутрь нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет, — уточнили в агентстве. — Экипаж в порядке.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил о том, что за сутки в регионе зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Награждение военнослужащих
В Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, представлен к званию Героев России. По данным ведомства, военнослужащие уничтожили два украинских танка
Ранее видео с боем получило широкое распространение в Сети.
Параллельный импорт
Минпромторг РФ внес в перечень товаров для параллельного импорта новые позиции, сообщает ТАСС. Так, в список вошел ряд брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein.