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    Пенсионерка, пережившая Великую Отечественную, пожаловалась на избиения со стороны родственника

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    95-летняя петербурженка обратилась в травмпункт Выборгского района с различными ушибами, а во время осмотра призналась врачам, что ее избил родственник.

    По данным «Фонтанки», это произошло рано утром 1 августа, однако в травмпункт пенсионерка обратилась только на следующий день, поскольку боль не проходила. Врачи диагностировали у нее ушибы лобной области, левого плеча и предплечий.

    Врачи оценили состояние пострадавшей как удовлетворительное и отпустили ее домой. О вероятных причинах гематом на лице и руках пенсионерки медики сообщили в полицию.

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