Научные центры РАН попали под санкции США

США вводят санкции против нескольких подразделений Российской академии наук, сообщает 3 августа на своем официальном сайте управление по контролю за иностранными активами американского Минфина.
В этот раз в санкционный список попали Институт общей физики РАН (Москва), Казанский научный центра РАН, Институт физики твердого тела РАН (Московская область).
Как сказано в сообщении Минфина США, научные центры включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).
Напомним, в мае Вашингтон уже ввел санкции против российских высших учебных заведений. В список тогда попали вузы, которые готовят специалистов нефтегазовой отрасли. В том числе санкции ввели против Горного университета в Петербурге.
В майском заявлении Минфина США отмечалось, что Горный «исторически напрямую поддерживал военные усилия» России, разрабатывая «новые технологии металлов для использования в боевых действиях».
Отдельно в майский список внесли ректора Горного университета Владимира Литвиненко.