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    Научные центры РАН попали под санкции США

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    США вводят санкции против нескольких подразделений Российской академии наук, сообщает 3 августа на своем официальном сайте управление по контролю за иностранными активами американского Минфина.

    В этот раз в санкционный список попали Институт общей физики РАН (Москва), Казанский научный центра РАН, Институт физики твердого тела РАН (Московская область).

    Как сказано в сообщении Минфина США, научные центры включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).

    Напомним, в мае Вашингтон уже ввел санкции против российских высших учебных заведений. В список тогда попали вузы, которые готовят специалистов нефтегазовой отрасли. В том числе санкции ввели против Горного университета в Петербурге.

    В майском заявлении Минфина США отмечалось, что Горный «исторически напрямую поддерживал военные усилия» России, разрабатывая «новые технологии металлов для использования в боевых действиях».

    Отдельно в майский список внесли ректора Горного университета Владимира Литвиненко.

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    Комментарии 11

    Гость03 Авг 2023 в 19:23
    а этих-то за что?
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