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    Экономика и санкции

    США ввели санкции против Горного университета

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    США ввели санкции в отношении российских высших учебных заведений, которые готовят специалистов нефтегазовой отрасли, в том числе против Горного университета в Петербурге. Об этом говорится в заявлении Минфина США, опубликованном 19 мая.

    Там отмечается, что Санкт-Петербургский горный университет занимается исследованиями в области добычи и переработки сырья, сотрудничает с нефтегазовыми компаниями, его выпускники работают в компаниях нефтегазовой отрасли. Вуз «исторически напрямую поддерживал военные усилия» России, разрабатывая новые технологии металлов для использования в боевых действиях, сообщает американский Минфин.

    Отдельно в список внесли ректора Горного университета Владимира Литвиненко, назначенного президентом Владимиром Путиным. «Состояние семьи Литвиненко в настоящее время составляет несколько миллиардов долларов», — утверждает ведомство.

    Кроме того, санкции вводятся против Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, Альметьевского государственного нефтяного института, Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова.

    Также санкции введены в отношении Службы внешней разведки РФ, ряда российских горнодобывающих и нефтегазовых компаний, импортеров технологий и электроники. Среди европейских компаний под ограничения попали польская грузовая фирма Inter-Trans, базирующаяся в Германии BMA Spedition, финская Koneisto, эстонская Elmec Trade, которые, по версии властей США, помогают России обходить санкции.

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