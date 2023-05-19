США ввели санкции против Горного университета

США ввели санкции в отношении российских высших учебных заведений, которые готовят специалистов нефтегазовой отрасли, в том числе против Горного университета в Петербурге. Об этом говорится в заявлении Минфина США, опубликованном 19 мая.



Там отмечается, что Санкт-Петербургский горный университет занимается исследованиями в области добычи и переработки сырья, сотрудничает с нефтегазовыми компаниями, его выпускники работают в компаниях нефтегазовой отрасли. Вуз «исторически напрямую поддерживал военные усилия» России, разрабатывая новые технологии металлов для использования в боевых действиях, сообщает американский Минфин.

