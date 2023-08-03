Гусман: церемонии награждения кинопремии «Ника» в 2023 году не будет

Торжественной церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в этом году не планируется. Вместо этого академия продолжит вручать награды лауреатам в формате «возвращения долгов», сообщает
«В этом году не будет точно, уже пропущены все сроки. Мы надеемся весной следующего года вернуться к прежнему формату», — сказал Гусман.
В этом году, по его словам, совет и президиум академии решили вручить статуэтки лауреатам «Ники»
«В 2021 году мы так и не вручили премии, был ковид и прочее. Поэтому в этом году мы решили назвать "Нику" "раздача долгов"», — объяснил худрук.
Так, 5 июля премия была вручена Александру Анатольевичу Ширвиндту, народному артисту РСФСР, президенту Московского академического театра сатиры. Он стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство» и получил награду из рук президента академии Андрея Кончаловского.
Премии решено вручать «там, где лауреаты снимают кино, где работают и готовят новые сценарии». Весь список победителей за
«Мы решили в этом году не собирать всех, потому что кто-то на отдыхе, кто-то сейчас на работе... Наш совет академии, наш президиум все это будет снимать, а потом мы сделаем фильм, как некий отчет за