Гусман: церемонии награждения кинопремии «Ника» в 2023 году не будет

Торжественной церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в этом году не планируется. Вместо этого академия продолжит вручать награды лауреатам в формате «возвращения долгов», сообщает 3 августа ТАСС со ссылкой на слова художественного руководителя «Ники» Юлия Гусмана.

«В этом году не будет точно, уже пропущены все сроки. Мы надеемся весной следующего года вернуться к прежнему формату», — сказал Гусман.

