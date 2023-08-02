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    Компания — создатель «оживших полотен» Ван Гога, Моне и Климта обанкротилась

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    Канадская компания Lighthouse Immersive, которая прославилась передвижной выставкой «Ожившие полотна Ван Гога» и другими проектами, в которых многократно увеличенные картины великих мастеров искусства проецировались на стены выставочных пространств, обанкротилась. Об этом сообщила 1 августа The Art Newspaper, изучив судебные документы, полученные Bloomberg News.

    Фирма, как и ее конкуренты Culturespaces и Artechouse (а также другие), занималась созданием проекционных видео, которые удерживали внимание публики за счет движения и интерактива — именно такой свежий подход к презентации произведений искусства принес направлению популярность. При этом себестоимость шоу была низкой (для них брались работы, уже перешедшие в разряд общественного достояния), а цены билетов — высокими.

    Впрочем, видимо, тенденция переломилась: не исключено, что концепция исчерпала себя. В июне Lighthouse Immersive уже сообщала об отмене своих шоу в американских городах Хьюстоне и Атланте.

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    Комментарии 5

    Гость02 Авг 2023 в 19:28
    Аминь
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