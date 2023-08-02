Компания — создатель «оживших полотен» Ван Гога, Моне и Климта обанкротилась

Канадская компания Lighthouse Immersive, которая прославилась передвижной выставкой «Ожившие полотна Ван Гога» и другими проектами, в которых многократно увеличенные картины великих мастеров искусства проецировались на стены выставочных пространств, обанкротилась. Об этом сообщила 1 августа The Art Newspaper, изучив судебные документы, полученные Bloomberg News.



Фирма, как и ее конкуренты Culturespaces и Artechouse (а также другие), занималась созданием проекционных видео, которые удерживали внимание публики за счет движения и интерактива — именно такой свежий подход к презентации произведений искусства принес направлению популярность. При этом себестоимость шоу была низкой (для них брались работы, уже перешедшие в разряд общественного достояния), а цены билетов — высокими.