«Пассажиравтотранс» снял с рейсов 137 автобусов МАЗ. Один сгорел на выходных

Петербургский «Пассажиравтотранс» принял решение приостановить эксплуатацию 137 автобусов МАЗ из-за замечаний, «которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов». Все они приехали по контракту 2022 года .



Как рассказали «Фонтанке» в комтрансе 2 августа, речь о модели МАЗ 203047 . «В рамках новых договоров на закупку автобусов этой марки, заключенных предприятием в 2023 году, машины не будут приняты на баланс "Пассажиравтотранса" также до устранения замечаний», — говорят в комитете.

Сейчас на предприятии работает комиссия. Кроме того, к поиску причин возгорания подключились уполномоченная служба МЧС и испытательная пожарная лаборатория по Санкт-Петербургу. Снятые с рейсов автобусы вернут только после проверки и устранения выявленных дефектов.