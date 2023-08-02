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    «Пассажиравтотранс» снял с рейсов 137 автобусов МАЗ. Один сгорел на выходных

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» принял решение приостановить эксплуатацию 137 автобусов МАЗ из-за замечаний, «которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов». Все они приехали по контракту 2022 года.

    Как рассказали «Фонтанке» в комтрансе 2 августа, речь о модели МАЗ 203047. «В рамках новых договоров на закупку автобусов этой марки, заключенных предприятием в 2023 году, машины не будут приняты на баланс "Пассажиравтотранса" также до устранения замечаний», — говорят в комитете.

    Сейчас на предприятии работает комиссия. Кроме того, к поиску причин возгорания подключились уполномоченная служба МЧС и испытательная пожарная лаборатория по Санкт-Петербургу. Снятые с рейсов автобусы вернут только после проверки и устранения выявленных дефектов.

    Напомним, лазурный МАЗ «Пассажиравтотранса» сгорел на выходных на Пулковском шоссе. Он стал 13-м автобусом, полностью выгоревшим за последний год в Петербурге, помимо этой марки полыхали и ЛиАЗы, и «Волгабасы». Причем к поставщику последних применили те же меры, что сейчас к МАЗ: сняли автобусы с эксплуатации, а прием новых приостановили.

    Ранее глава комтранса Валентин Енокаев прокомментировал пожары на лазурных автобусах, напомнив, что все они низкопольные с соответствующей компоновкой. Полное интервью Валентина Енокаева об автобусах, метро, платной парковке и такси читайте на «Фонтанке».

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