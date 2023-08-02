«Пассажиравтотранс» снял с рейсов 137 автобусов МАЗ. Один сгорел на выходных

Петербургский «Пассажиравтотранс» принял решение приостановить эксплуатацию
Как рассказали «Фонтанке» в комтрансе 2 августа, речь о модели
Сейчас на предприятии работает комиссия. Кроме того, к поиску причин возгорания подключились уполномоченная служба МЧС и испытательная пожарная лаборатория по Санкт-Петербургу. Снятые с рейсов автобусы вернут только после проверки и устранения выявленных дефектов.
Напомним, лазурный МАЗ «Пассажиравтотранса» сгорел на выходных на Пулковском шоссе. Он стал
Ранее глава комтранса Валентин Енокаев прокомментировал пожары на лазурных автобусах, напомнив, что все они низкопольные с соответствующей компоновкой. Полное интервью Валентина Енокаева об автобусах, метро, платной парковке и такси читайте на «Фонтанке».