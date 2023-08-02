Добровольцам белгородской теробороны выдали оружие

Членам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Об этом сообщает 2 августа корреспондент ТАСС. На церемонии вручения губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что «ситуация продолжает быть сложной». В Кремле поддержали это решение.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», — сказал Гладков.



В ходе вручения, как передаёт агентство, взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал раздачу оружия теробороне. По его словам, данная мера необходима на фоне атак ВСУ. Механизмы контроля за оружием тщательно реализованы.