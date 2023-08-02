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    Боевые действия

    Добровольцам белгородской теробороны выдали оружие

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    Членам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Об этом сообщает 2 августа корреспондент ТАСС. На церемонии вручения губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что «ситуация продолжает быть сложной». В Кремле поддержали это решение.

    «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», — сказал Гладков.

    В ходе вручения, как передаёт агентство, взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал раздачу оружия теробороне. По его словам, данная мера необходима на фоне атак ВСУ. Механизмы контроля за оружием тщательно реализованы.

    «Главное, что все осуществляется строго в соответствии с законодательством — это первое. И, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе», — отметил Песков.

    Территориальную самооборону Белгородской области осуществляют около 3 тысяч человек, отряды тренируются с ноября 2022 года. На границе с Украиной созданы семь батальонов.

    Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, люди гибнут и получают ранения.

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    Белгородская областьОбстрел Белгородской областиТерриториальная оборона

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