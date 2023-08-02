Добровольцам белгородской теробороны выдали оружие

Членам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Об этом сообщает 2 августа корреспондент ТАСС. На церемонии вручения губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что «ситуация продолжает быть сложной». В Кремле поддержали это решение.
«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», — сказал Гладков.
В ходе вручения, как передаёт агентство, взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал раздачу оружия теробороне. По его словам, данная мера необходима на фоне атак ВСУ. Механизмы контроля за оружием тщательно реализованы.
«Главное, что все осуществляется строго в соответствии с законодательством — это первое. И, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе», — отметил Песков.
Территориальную самооборону Белгородской области осуществляют около
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, люди гибнут и получают ранения.