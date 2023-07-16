Шебекино обстреляли «Градами». У центрального рынка погибла женщина

Город Шебекино в Белгородской области утром 16 июля снова попал под обстрел. Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли район центрального рынка «Градами». На его фотографии — снаряд на дороге.
Есть погибший. Это женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару.
«Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — пишет Гладков.
Повреждены две машины и фасад торгового павильона. На место прибыли оперативные службы.
Шебекино регулярно обстреливается. 1 июня приграничные районы Белгородской области были атакованы несколькими ДРГ. По оценкам Минобороны РФ, в нападении участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и КАМАЗ. За один день по городу было выпущено около 850 снарядов. Массированные обстрелы продолжались несколько дней. 21 июня пропуска на въезд и выезд в город отменили, но блокпосты оставили. В начале июля Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева из-за некачественных работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.