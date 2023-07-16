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    Шебекино обстреляли «Градами». У центрального рынка погибла женщина

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    Город Шебекино в Белгородской области утром 16 июля снова попал под обстрел. Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли район центрального рынка «Градами». На его фотографии — снаряд на дороге.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Есть погибший. Это женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару.

    «Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — пишет Гладков.

    Повреждены две машины и фасад торгового павильона. На место прибыли оперативные службы.

    Шебекино регулярно обстреливается. 1 июня приграничные районы Белгородской области были атакованы несколькими ДРГ. По оценкам Минобороны РФ, в нападении участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и КАМАЗ. За один день по городу было выпущено около 850 снарядов. Массированные обстрелы продолжались несколько дней. 21 июня пропуска на въезд и выезд в город отменили, но блокпосты оставили. В начале июля Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева из-за некачественных работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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    Комментарии 25

    Гость16 Июл 2023 в 13:10
    Скажите Путину спасибо
    +0−1
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