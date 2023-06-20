В Шебекино отменяют пропуска, но оставляют блокпосты

С 21 июня в Белгородской области отменяют пропуска на въезд и выезд в многострадальный город Шебекино. Об этом сообщает 20 июня РИА Новости со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.



«Свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00», — рассказал Гладков.



Он также уточнил, что с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, но выезд — разрешен. Впрочем, полиция и ГИББД в случае необходимости будут отдельно проверять любое транспортное средство.



Губернатор объяснил, что блокпосты на въезде в город нужны, чтобы сохранить оставленное уехавшими жителями имущество от мародёров.

