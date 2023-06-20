В Шебекино отменяют пропуска, но оставляют блокпосты

С 21 июня в Белгородской области отменяют пропуска на въезд и выезд в многострадальный город Шебекино. Об этом сообщает 20 июня РИА Новости со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
«Свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00», — рассказал Гладков.
Он также уточнил, что с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, но выезд — разрешен. Впрочем, полиция и ГИББД в случае необходимости будут отдельно проверять любое транспортное средство.
Губернатор объяснил, что блокпосты на въезде в город нужны, чтобы сохранить оставленное уехавшими жителями имущество от мародёров.
Напомним, город Шебекино попал под удар со стороны Украины 1 июня. Приграничные районы Белгородской области были атакованы несколькими ДРГ. По оценкам Минобороны РФ, в нападении участвовали до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и «КамАЗ». Несколько дней продолжались массированные обстрелы. Только за 1 июня по Шебекино выпущено 850 снарядов.
Позднее белгородская полиция заявила, что может простить штрафы за превышение скорости водителям, которые с 1 по 6 июня вывозили из-под обстрелов жителей Шебекинского городского округа.