Белгородская полиция простит штрафы тем, кто вывозил людей из-под обстрелов в Шебекино

Белгородская полиция может простить превышение скорости водителям, которые вывозили из-под обстрелов жителей Шебекинского городского округа. Речь об отмене штрафов, которые выписаны с 1 по 6 июня на основании данных камер фотовидеофиксации. Об этом сообщается 8 июня на официальном сайте ведомства.



В Управлении МВД России по Белгородской области призвали граждан самостоятельно обжаловать штрафы за нарушения.



«Жалобы и обращения автовладельцев будут рассмотрены в порядке главы 30 КоАП РФ "Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях", а также п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ "Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях"», — говорится в сообщении белгородской полиции.

