Белгородская полиция простит штрафы тем, кто вывозил людей из-под обстрелов в Шебекино

Белгородская полиция может простить превышение скорости водителям, которые вывозили из-под обстрелов жителей Шебекинского городского округа. Речь об отмене штрафов, которые выписаны с 1 по 6 июня на основании данных камер фотовидеофиксации. Об этом сообщается 8 июня на официальном сайте ведомства.
В Управлении МВД России по Белгородской области призвали граждан самостоятельно обжаловать штрафы за нарушения.
«Жалобы и обращения автовладельцев будут рассмотрены в порядке главы 30 КоАП РФ "Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях", а также п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ "Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях"», — говорится в сообщении белгородской полиции.
Напомним, 1 июня приграничные районы Белгородской области были атакованы со стороны Украины несколькими ДРГ. По оценкам Минобороны РФ, в нападении участвовали до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и «КамАЗ». Несколько дней продолжались массированные обстрелы.
8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с завтрашнего дня жители Шебекинского и Грайворонского округов, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, начнут получать первые разовые выплаты в 10 тысяч рублей.
«На следующей неделе планируем начать выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости — по 50 тысяч на каждого члена семьи», — уточнил Гладков в своём телеграм-канале.
Вернуться домой люди пока не могут. Правительство Белгородской области сообщило, что за 7 июня по Шебекинскому городскому округу было выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших нет.