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    Самый маленький зритель салюта, самое трогательное видео со Дня ВМФ

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    Воскресный салют в Петербурге разделил двух супругов, но не смог разлучить маленькую собачку и её хозяйку. Трогательное видео прислала в редакцию «Фонтанки» 31 июля читательница Маша. И прокомментировала: «Возможно, самый маленький зритель салюта».

    Обычно звуки салютных залпов сильно пугают собак, и животные, оказавшиеся в это время на улице, часто убегают от хозяев. После массовых праздников соцсети пестрят объявлениями о пропавших питомцах. Но этой женщине удаётся успокоить своего малыша: собачке явно не очень комфортно, но она послушно сидит на ручках у «мамы».

    Каким красочным был салют в День ВМФ, смотрите на «Фонтанке», а также читайте репортаж, как прошёл главный военно-морской парад.

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    СобакиЖивотныеДень ВМФСалют
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