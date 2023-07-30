В Петербурге отгремел праздничный салют в честь дня ВМФ

День Военно-морского флота в Петербурге 30 июля завершился праздничным салютом. Жители и гости города наблюдали за тем, как небо окрашивается в разные цвета с берега и с воды.
Салют начался в 22:30. Над Петропавловской крепостью залпы производил салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, в Кронштадте - военнослужащие Западного военного округа.
Ранее «Фонтанка» писала о том, как утром в городе проходил главный военно-морской парад. Президент РФ Владимир Путин наблюдал за ним вместе с лидерами африканских стран, принявших участие в саммите «Россия - Африка». После парада они отправились в Кронштадт, где посетили новый Музей военно-морской славы России. Сегодня произошло его техническое открытие. Как сообщили корреспонденту «Фонтанки» на месте, для широкой публики вход будет доступен с 1 августа. В Александровском саду тем временем люди в тельняшках гуляли, пели и танцевали, а дети купались в фонтане у Адмиралтейства.
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Подробнее о том, как город праздновал день ВМФ, читайте в репортаже «Фонтанки».