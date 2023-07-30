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    В тельняшках, в фонтане и в приподнятом настроении. Посмотрите, как петербуржцы празднуют День ВМФ

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    После парада в честь Дня Военно-Морского флота жить в центре Петербурга продолжила бить ключом. Этому способствовала солнечная погода и заразительная праздничная атмосфера.

    После парада людское море хлынуло на проезжую часть центральных улиц города. Загнать его обратно в берега, то есть на тротуар, пытаются с помощью заборов и перекрытий. Часть зрителей двинулась в сторону ближайших станций метро, на время создав коллапсы на входе. Часть осела неподалеку в Александровском саду. От тельняшек здесь рябит в глазах. Они поют, танцуют и гуляют.

    Обнаружилось даже купание в фонтанах, но есть нюанс: в отличие от праздников других родов войск, в воду полезли дети. Некоторые- чего скрывать - уже прикорнули на газоне. За всем бдительно смотрит конная полиция, мы ее давно не видели на улицах.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Там же, в саду, заметили палатки «Военторга», где петербуржцы и гости города могут приобрести патриотические и армейские сувениры. В ассортименте каша перловая, ветчина классическая, тушенка, суточный сухой паек, тельняшки, головные уборы, флаги, календари и много всего другого.

    Другая часть отдыхающих расположилась на Университетской набережной. Оттуда открывается чудесный вид воду, на гражданские суда и военные корабли.

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    Также гуляния продолжаются в Кронштадте. Как известно, в «Острове фортов» скоро должны открыть для осмотра всеми желающими легендарную подлодку «Ленинский комсомол», которую так эффектно и по частям возили по ночным улицам Кронштадта, а внутри нее экспозицию планируют открыть к концу года. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сейчас в Кронштадте хватает людей, которые рассчитывали посмотреть на легендарный атомоход уже сегодня, но выяснили, что подходы к музею перекрыты. Корреспонденту рассказали, что 30 июля состоится лишь техническое открытие, для горожан доступ к лодке откроют позже.

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 8

    Sobaka30 Июл 2023 в 17:40
    абырвалг
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