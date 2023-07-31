Житель Подмосковья потерял жену во время салюта ко Дню ВМФ в Петербурге

Житель Подмосковья обратился в полицию после того, как не нашел в толпе жену. Он уверял, что сама она вернуться на съемную квартиру не сможет.



В единую службу 112 заявка от жителя города Рошаль в Московской области поступила накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 31 июля. Мужчина, по предварительной информации, сообщил, что в толпе на Университетской набережной, 1, потерял 52-летнюю супругу. И просил помощи в её поисках. Он был уверен, что сама она не найдет дорогу на съемную квартиру на 9-ой линии.



Подругу жизни заявитель описал как невысокую женщину с короткими черными волосами и в розовой куртке.

