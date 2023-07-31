В Главном штабе покажут новый — «венецианский» — проект Анатолия Белкина, автора выставки-мистификации 2004 года «Золото болот»

Художник полагает, что «сопротивление культуры стихии» крайне важно в 2023 году, а его новый проект осмысляет венецианское наводнение через призму картин Витторе Карпаччо. «Искусство и есть самая мощная дамба», — считает художник, обыгрывая тот факт, что после наводнения 2019 года конструкцию венецианской дамбы «Моисей» изменили, чтобы избежать разрушений в будущем.



Фото: Эрмитаж Поделиться Поделиться





Проект «Карпаччо, высокая вода» продолжает серию эрмитажных выставок о связях Петербурга с исторически «родственными» городами. На этот раз речь о Венеции, где художник Анатолий Белкин в конце 2019 года исследовал работы Витторе Карпаччо накануне одного из самых разрушительных наводнений за десятилетия. Художник, как говорят в музее, «препарировал» такие работы венецианского мастера, как «Диспут святого Стефана в Синедрионе», «Проповедь святого Стефана», «Триумф святого Георгия», «Благовещение», «Чудо реликвии креста на мосту Риальто».



Витторе Карпаччо (1465 — 1526) — художник венецианской школы раннего Ренессанса. Венеция стоит особняком среди итальянских живописных школ. В ней можно проследить, с одной стороны, сильное восточное влияние из-за связей с Византией, с другой — в крупном торговом городе бывали художники со всей Европы, в какой-то момент с севера привезли технологию масляной живописи на холстах, которая очень прижилась в Венеции в силу влажного климата (деревянные доски с живописью в венецианском воздухе деформировались). Позднее венецианская школа стала считаться синонимом торжества колористического начала в живописи. В работах Карпаччо можно увидеть натурализм, напоминающий нидерландских мастеров, а также переход от темперной живописи к масляной. В 2019 году в Итальянских кабинетах Эрмитажа можно было увидеть работу Карпаччо «Две венецианских дамы».



Анатолий Белкин (род. 1953) — создатель журнала «Собака», он был главным редактором глянца с 1999 по 2005 год. В 2004 году в Эрмитаже прошла его выставка-мистификация «Золото болот»: совместно с эрмитажными археологами художник обыграл историю поисков артефактов «Болотной цивилизации». Идея нового проекта появилась ещё в 2019, когда Белкин в Венеции исследовал наследие Карпаччо. Художник улетел из города буквально накануне начала масштабного наводнения, которое произвело на него огромное впечатление как на человека, выросшего возле Невы с постоянным ощущением возможности затопления.



В 2020 из-за ковидных ограничений реализовать проект не получилось, поэтому выставка откроется сейчас. По мнению художника, выдержка в несколько лет пошла проекту только на пользу. Эрмитаж приводит цитату Белкина, в которой он говорит, что если «большая вода» ушла из Венеции, значит, Витторе Карпаччо победил, и называет искусство лучшей «дамбой».



Выставка «Карпаччо, высокая вода» пройдёт в Красном зале-трансформере Главного штаба со 2 августа по 1 октября 2023. 12+

Анастасия Семенович

