В Ленобласти пересох Саблинский водопад

Водопад на реке Саблинка пересох в Тосненском районе Ленобласти. Местные жители говорят, что раньше такое случалось раз в десятилетие, пишет 30 июля 47news.



Малый Саблинский водопад остался без воды возле поселка Ульяновка. Старожилы в социальных сетях пишут, что раньше водопад мелел, но полностью пересыхать стал только в последние годы. Другие уверяют, что такое было в 90-е годы прошлого века.