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    В Ленобласти пересох Саблинский водопад

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    11 комментариев
    Фото: группа во «ВКонтакте» «МЫ ИЗ САБЛИНО!»
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    Водопад на реке Саблинка пересох в Тосненском районе Ленобласти. Местные жители говорят, что раньше такое случалось раз в десятилетие, пишет 30 июля 47news.

    Малый Саблинский водопад остался без воды возле поселка Ульяновка. Старожилы в социальных сетях пишут, что раньше водопад мелел, но полностью пересыхать стал только в последние годы. Другие уверяют, что такое было в 90-е годы прошлого века.

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    В 2021 году комитет по природным ресурсам Ленобласти объяснял проблемы водопада аномальной жарой, а местные власти отмечали, что такое произошло впервые за 60 лет.

    Фото: группа во «ВКонтакте» «МЫ ИЗ САБЛИНО!»

    Саблинский водопад входит в ансамбль достопримечательностей Саблинского памятника природы. Считается, что водопад возник около 5 тысяч лет назад. За счет торфяных болот вода здесь темно-коричневая. Эрозии почвы и водопоток постоянно сдвигают водопад, за год он меняет расположение примерно на 20–60 сантиметров.

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    Комментарии 11

    Гость30 Июл 2023 в 19:46
    Жнец хочет пить...
    +0−0
    Гость30 Июл 2023 в 19:18
    А Грета предупреждала.
    +1−1
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