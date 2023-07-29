В Москве арестовали петербуржца. Его подозревают в госизмене и терроризме

В Москве Лефортовский суд на два месяца отправил под арест жителя Петербурга Вячеслава Лутора, который подозревается в госизмене и терроризме. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда и правоохранительные органы.
Как уточняет информагентство, заседание прошло в закрытом режиме. По ходатайству следователей ФСБ суд принял решение об аресте. Подробности не разглашаются, однако известно, что Лутору 33 года, он работает в банковском секторе.
Мужчину подозревают по двум статьям: 275 УК РФ (госизмена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Информагентство уточнило, что, как следует из судебных материалов, Вячеслав Лутор дважды сидел под арестом по административным статьям. 11 июля его признали виновным в мелком хулиганстве: мужчина, по информации из протокола, «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково».