В Москве арестовали петербуржца. Его подозревают в госизмене и терроризме

В Москве Лефортовский суд на два месяца отправил под арест жителя Петербурга Вячеслава Лутора, который подозревается в госизмене и терроризме. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда и правоохранительные органы.



Как уточняет информагентство, заседание прошло в закрытом режиме. По ходатайству следователей ФСБ суд принял решение об аресте. Подробности не разглашаются, однако известно, что Лутору 33 года, он работает в банковском секторе.



Мужчину подозревают по двум статьям: 275 УК РФ (госизмена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

