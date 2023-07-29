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    Машина с детьми сбила лося на трассе «Кола». Водитель погиб

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    Человек погиб и две девочки пострадали в аварии на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. По предварительным данным, машина врезалась в лося.

    Авария произошла в первом часу ночи 29 июля на 108-м километре трассы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Mazda CX-7 с 45-летним водителем за рулем сбила лося и съехала с дороги в лес. По данным 47news, это произошло рядом с мостом через реку Волхов недалеко от деревни Юшково.

    Водитель погиб. Пострадали две петербурженки 7 и 14 лет, а также 43-летняя женщина. Всех троих увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в машине находился 13-летний племянник погибшего, он не пострадал.

    Полиция ведет проверку.

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