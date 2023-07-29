В Подмосковье на предприятии отравились 29 человек

Почти три десятка сотрудников предприятия, которое расположено в городе Красногорске, обратились за медпомощью после похода в местную столовую. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.



О каком предприятии идет речь, ведомство не сообщает. По предварительной информации, 29 человек обратились за медпомощью вечером 28 июля. Плохо сотрудникам предприятия стало после посещения рабочей столовой.



«В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания», — подчеркнули в ведомстве.