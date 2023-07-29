    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    752мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.98eur99.96

    В Подмосковье на предприятии отравились 29 человек

    1065
    5 комментариев

    Почти три десятка сотрудников предприятия, которое расположено в городе Красногорске, обратились за медпомощью после похода в местную столовую. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

    О каком предприятии идет речь, ведомство не сообщает. По предварительной информации, 29 человек обратились за медпомощью вечером 28 июля. Плохо сотрудникам предприятия стало после посещения рабочей столовой.

    «В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания», — подчеркнули в ведомстве.

    Меры прокурорского реагирования примут по итогам проверки и при наличии оснований.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Массовое отравлениеПодмосковье
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость29 Июл 2023 в 13:23
    Специалисты?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close