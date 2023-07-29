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    Видео: резвый «Опель» спровоцировал ДТП на КАДе

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    На внутренней стороне кольцевой автодороги в Петербурге в районе съезда на Шафировский проспект водитель «Опеля» спровоцировал ДТП едущего следом автомобиля. Об этом 29 июля сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как уточняет канал, ДТП произошло после съезда с КАД на Шафировский проспект. На кадрах видно, как «Опель» резко перестраивается из второго в четвертый ряд и подрезает водителя «Шевроле».

    После этого «Шевроле» начало вести, автомобиль врезался в ограждение и выехал в первый ряд, едва избежав столкновения с едущей в этом ряду машиной.

    «Опель» с места происшествия скрылся.

    Судя по дате с регистратора, ДТП произошло в пятницу, 28 июля, в 6 часов вечера.

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