Видео: резвый «Опель» спровоцировал ДТП на КАДе

На внутренней стороне кольцевой автодороги в Петербурге в районе съезда на Шафировский проспект водитель «Опеля» спровоцировал ДТП едущего следом автомобиля. Об этом 29 июля сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Как уточняет канал, ДТП произошло после съезда с КАД на Шафировский проспект. На кадрах видно, как «Опель» резко перестраивается из второго в четвертый ряд и подрезает водителя «Шевроле».
После этого «Шевроле» начало вести, автомобиль врезался в ограждение и выехал в первый ряд, едва избежав столкновения с едущей в этом ряду машиной.
«Опель» с места происшествия скрылся.
Судя по дате с регистратора, ДТП произошло в пятницу, 28 июля, в 6 часов вечера.