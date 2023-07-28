«Это слишком примитивно». Путин — о переговорах с Украиной и уставе ООН

Президент РФ Владимир Путин в Петербурге в рамках второго саммита Россия — Африка проводит рабочий обед с африканскими лидерами по украинской проблематике.
Президент отметил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Войну на Украине, по его словам, начал Запад в 2014 году, а Москва пыталась помочь в урегулировании конфликта мирным путем. «Мы в течение
По мнению российского лидера, западные страны «плевать хотели» на устав ООН, вспоминая о международном праве только тогда, когда его можно применить против кого-то. В данном случае — против России. «Ничего у них не получится. Это слишком примитивно. Если они хотят, чтобы кто-то соблюдал международное право, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы», — добавил он.
Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Москва рассмотрела африканский «мирный план», который перекликается с предложениями Китая. Однако, отметил президент РФ, Украина сама законодательно запретила себе вести переговоры.
Также Владимир Путин поблагодарил африканских лидеров за то, что те «не поддержали антироссийскую кампанию, иначе этого разговора не было бы».