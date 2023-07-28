    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    752мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.98eur99.96

    «Это слишком примитивно». Путин — о переговорах с Украиной и уставе ООН

    1480
    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в Петербурге в рамках второго саммита Россия — Африка проводит рабочий обед с африканскими лидерами по украинской проблематике.

    Президент отметил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Войну на Украине, по его словам, начал Запад в 2014 году, а Москва пыталась помочь в урегулировании конфликта мирным путем. «Мы в течение 8 лет не признавали независимость республик Донбасса, добиваясь мирного регулирования… потом признали их независимость, ответили на их призыв о помощи. Никаких нарушений устава ООН там не было», — подчеркнул Путин.

    По мнению российского лидера, западные страны «плевать хотели» на устав ООН, вспоминая о международном праве только тогда, когда его можно применить против кого-то. В данном случае — против России. «Ничего у них не получится. Это слишком примитивно. Если они хотят, чтобы кто-то соблюдал международное право, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы», — добавил он.

    Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Москва рассмотрела африканский «мирный план», который перекликается с предложениями Китая. Однако, отметил президент РФ, Украина сама законодательно запретила себе вести переговоры.

    Также Владимир Путин поблагодарил африканских лидеров за то, что те «не поддержали антироссийскую кампанию, иначе этого разговора не было бы».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close