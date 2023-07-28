«Это слишком примитивно». Путин — о переговорах с Украиной и уставе ООН

Президент РФ Владимир Путин в Петербурге в рамках второго саммита Россия — Африка проводит рабочий обед с африканскими лидерами по украинской проблематике.

Президент отметил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Войну на Украине, по его словам, начал Запад в 2014 году, а Москва пыталась помочь в урегулировании конфликта мирным путем. «Мы в течение 8 лет не признавали независимость республик Донбасса, добиваясь мирного регулирования… потом признали их независимость, ответили на их призыв о помощи. Никаких нарушений устава ООН там не было», — подчеркнул Путин.



По мнению российского лидера, западные страны «плевать хотели» на устав ООН, вспоминая о международном праве только тогда, когда его можно применить против кого-то. В данном случае — против России. «Ничего у них не получится. Это слишком примитивно. Если они хотят, чтобы кто-то соблюдал международное право, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы», — добавил он.



Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Москва рассмотрела африканский «мирный план», который перекликается с предложениями Китая. Однако, отметил президент РФ, Украина сама законодательно запретила себе вести переговоры.

